立憲民主党秋田県連が常任幹事会を開き今月8日に投票が行われた衆議院選挙を総括しました。元衆議院議員の緑川貴士氏は「しばらくは今の状況を変えることはなく取り組んでいく」と述べ次の選挙を見据えて活動を続けていく方針を示しました。中道改革連合から出馬した2人を支援した立憲民主党秋田県連。常任幹事会が冒頭以外非公開で行われ秋田2区から出馬した元衆議院議員の緑川貴士氏が選挙戦を振り返りました。緑川貴士氏「立憲