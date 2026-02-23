これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の山沿いにナダレ注意報、上・中・下越の所々と佐渡に波浪・融雪注意報が発表されています。 注意報の出ている地域では、高波・融雪による土砂災害やナダレに注意ください。 ◆2月24日(火)の天気 午前中は晴れ間がありますが、次第に雲が多くなるでしょう。 風は今日より弱まり、比較的過ごしやすくなりそうです。 降水確率は30%以下となっています。 ◆