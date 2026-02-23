●3連休ですっかり春本番…日曜日には「春一番」も●あす24日(火)は天気下り坂 夕方以降は本降りの雨●この先は春らしく天気は周期変化へ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ この3連休は、いっそう季節が前のめりの3連休でもありました。特に22日(日)は、多くの所で最高気温が20度にも達する、サクラの季節を飛び越えて新緑、ゴールデンウィークの頃の暖かさに…また、山口県を含む九州北部地方で、立春を過ぎて初めて吹く強い南