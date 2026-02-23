ロシアによるウクライナ侵攻から2月24日で4年となるのを前に、名古屋市中区で避難者らがデモ行進を行いました。名古屋・栄の繁華街には23日、ウクライナからの避難者などおよそ150人が集まり、国旗やプラカードを掲げ、戦争のない平和な社会などを訴えました。参加者ら：「ずっと心が痛い。戦争に行っているおいっ子のグループは、半分いなくなっていると思う。残っている人には早く戻ってきてほしい」「こんなに