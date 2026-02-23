春の陽気となった三連休の最終日。“東京を代表するランドマーク”では異変が起きていました。記者「東京スカイツリーのチケットカウンターでは、臨時休業を知らせる看板が立てられています」東京スカイツリーではきのう夜、地上およそ30メートルの高さでエレベーターが緊急停止しました。停止した2台のうち1台に20人の乗客が閉じ込められたのです。この影響で、展望台にいたおよそ1200人も一時、地上に降りられない状態になりまし