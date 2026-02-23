俳優の山時聡真が23日、都内で行われた映画『90メートル』（3月27日公開）舞台あいさつ付き完成披露上映会に登壇した。本作のオーディションでは、演技ではなく実の母と電話をするという異例の審査方法だったことを明かした。本作は、釜山国際映画祭併設の国際共同製作企画マーケット「Asian Project Market 2024」で企画・脚本が高く評価され、ARRIアワードを受賞した注目作。山時＆菅野美穂がW主演を務め、難病を抱える母と