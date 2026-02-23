昨年ノーベル生理学・医学賞を受賞した大阪大特任教授坂口志文さん（75）は23日、かつて研究生として在籍していた愛知県がんセンター（名古屋市）で、過剰な免疫反応を抑える「制御性T細胞」と新しい免疫医療というテーマで講演し、がんの経口薬の開発に意欲を示した。坂口さんは京都大大学院を中退し、同センター研究所で自己免疫疾患の研究に取り組んだ。妻教子さんとの出会いの場でもあるといい「私の出発点ともいえる特別