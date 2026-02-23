2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が23日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に中継で生出演。21日に行われたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのエキシビションについて解説した。高橋さんは今大会テレビ解説を務め、ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組への「すごい！」8連発や「宇宙一！」といった解説が大きな反響を呼んだ。