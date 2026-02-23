東京スカイツリーはきのうの事故を受け、さきほどあすも臨時休業すると発表しました。【映像】臨時休業の様子きのう夜、東京スカイツリーの4階と天望デッキを結ぶエレベーター1基に20人が6時間近く閉じ込められる事故が発生しました。東京スカイツリーはきょう臨時休業してエレベーターが停止した原因について調べていましたが、調査を継続する必要があると判断し、さきほどあすも臨時休業すると発表しました。事前予約の