◇プロ野球・オープン戦 巨人3-0楽天(23日、沖縄・那覇)オープン戦初登板を迎えた巨人の新助っ人・ウィットリー投手が、手応えなどについて明かしました。先発のマウンドにあがったウィットリー投手は、先頭打者・佐藤直樹選手を3球目のカットボールでショートゴロとすると、中島大輔選手にも150キロを超えるストレートで見逃し三振とします。さらに浅村栄斗選手には、2球目のストレートでセンターフライとし、三者凡退に抑えまし