全日本プロレス２３日の大田区大会で、３冠ヘビー級王者の宮原健斗（３６）が斉藤ジュン（３９）を下しＶ５に成功した。序盤から両雄は互いに譲らぬ白熱の攻防を繰り広げる。場外戦で宮原はジュンのタオル攻撃などで悶絶させられたが、頭突きや鉄柵攻撃を返して激しくやりあった。その後、巧みに観客の声援を煽って徐々に?追い風?を起こした宮原は、重い攻撃を受けながらも持ち前のタフネスでしのぎ要所で反撃を入れていく。