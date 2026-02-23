雪不足に大雪と、今シーズンは天候に左右された石川県内のスキー場。本格的なシーズンが間もなく終わろうとする中、終盤の現状を取材しました。熱戦が続いたオリンピックも閉会し、本格的な雪のシーズンもそろそろ終わりを迎えようとしていますが…「キャー」3連休最終日のスキー場には、23日も多くの人たちが訪れていました。大阪からの「一里野温泉スキー場が面白いって聞いて初めて