女子プロレス「マリーゴールド」の岩谷麻優（３３）が、５月に引退する凛（３２）との約４年７か月ぶりのシングルマッチマッチを制した。昨年１２月に電撃復帰し、５月５日のマーベラス横浜ＢＵＮＴＡＩ大会での現役引退を表明している凛から一騎打ちを要求され２３日の東京・後楽園ホール大会で実現。２０２１年７月１９日のマーベラス後楽園大会以来、約４年７か月ぶり２度目の対戦となった。岩谷は試合で自身に憧れプロレ