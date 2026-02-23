米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が２１日（日本時間２２日）に放送され、ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）と、ＡＥＷコンチネンタル王者ジョン・モクスリー（４０）の抗争が激化している。?ジ・アルファ?は昨年１２月の「コンチネンタル・クラシック」公式戦でモクスリーに勝利。同じ「ドン・キャリス・ファミリー」のオカダ・カズチカからベルトを奪った極悪「デスライダーズ」のリーダ