将棋八大タイトルの一つ「棋王戦」。その第2局が21日に金沢市で行われ、4連覇が掛かる藤井聡太棋王に初のタイトル獲得を目指す増田康宏八段が挑みました。先に3勝した方が棋王のタイトルを獲得する棋王戦五番勝負。今月8日の第1局では増田八段が勝利し、藤井棋王が黒星発進となっていました。「お願いします」 午前9時に、増田八段の一手で始まった今回の対局。序盤は増田八段が優位に進め、藤井棋王は苦戦を強いられます。熱い