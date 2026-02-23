57歳にして、瑞々しくダイナミックな美しさを放つタレント・中島史恵。シェイプUPガールズとして一世を風靡した彼女が、自身17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）で究極の表現に挑んだ。コンプレックスをさらけ出し、スタッフと一丸となって作り上げた本作。衰えぬグラビアへの情熱と、変化する時代への思いをじっくりと語ってもらった。【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！“大胆