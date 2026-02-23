◆オープン戦巨人３―０楽天（２３日・那覇）ＦＡで巨人に移籍した則本の人的補償で楽天に加入した田中千晴投手が、古巣・巨人とのオープン戦に登板。１回を１安打無失点に封じた。１点ビハインドの７回にマウンドに上がると、先頭打者は「一番多く（バッテリーを）組んだ」という山瀬だった。「こっちを見てニヤニヤしてた」元女房役には、６球目の直球を中前に運ばれた。「全部バレてるなって感じ。真っすぐをめちゃくちゃ