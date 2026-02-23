◆全日本プロレス「エキサイトシリーズ２０２６」（２３日、大田区総合体育館）観衆２２３７全日本プロレスは２３日、大田区総合体育館大会で「エキサイトシリーズ２０２６」を開催した。メインイベントで三冠ヘビー級王者・宮原健斗が斉藤ジュンと５度目の防衛戦を行った。昨年９・２３立川大会でジュンから王座を奪還した宮原。リベンジを期した一戦を前にジュンは、入場直前のスクリーンで弟・レイの欠場で延期となったふ