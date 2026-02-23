◆オープン戦日本ハム５―２阪神（２３日・名護）日本ハムの達孝太投手がが先発し、４回１安打１四球無失点、６奪三振の快投。最速１５５キロをマークするなど、仕上がりの良さをアピールした。注目の対決は３回先頭だった。昨季は８勝中７勝をコンビで挙げた伏見。登板を控えた２２日、達は「寅威さんに来いって言っといてください（笑）」。キャンプに入っても場外での“舌戦”を展開するほど、対戦を楽しみにしていた。