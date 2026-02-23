原因は自分にある。（通称ゲンジブ）が、3月11日に発売するEP『文藝解体新書』から新曲「ニヒリズムプリズム」の音源の一部を各SNSで先行解禁し、ティザー映像を公開した。「ニヒリズムプリズム」は、孤独や憂鬱を色彩豊かに表現するニヒリズム散文詩的短編を多く生み出してきた梶井基次郎の「蒼穹」からインスパイアを受け、春をテーマに久下真音が楽曲制作。公開されたリリックティザー映像では、呪文のように繰り返される今作の