年度末が近づき、卒入園式や結婚式などフォーマルなイベントに向けて準備を始める頃。服装だけではなく、ヘアアクセサリーも揃えておきませんか？【3COINS（スリーコインズ）】には、そんなシーンになじむ、上品なヘアアクセサリーも充実しています。フェイクパールやレース、ビジュー風パーツなどをあしらった洗練されたデザインは、プチプラとは思えないきちんと感を演出