タレントの武井壮が２３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。亡くなった「ＬＵＮＡＳＥＡ」真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さんを追悼した。「ＬＵＮＡＳＥＡ」公式アカウントの「大切なお知らせ」を引用し、「真矢さんゆっくり休んでください一緒にゴルフできて楽しかったですまたいつか」と思いをつづって追悼した。この投稿にファンから「心からの言葉が染みます」「ロック界が宝を失いました