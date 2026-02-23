大阪桐蔭から社会人野球の名門・ＥＮＥＯＳに進んだ最速１５１キロ右腕・中野大虎（だいと）投手（１８）が２３日、神奈川・川崎市の法大グラウンドで行われた法大とのオープン戦に救援登板し“社会人デビュー”を果たした。２番手で１イニングを投げ、法大の５番・土肥憲将捕手（３年＝鳴門）に一発を浴びるなど２点を失ったが、最速１４７キロをマーク。「思ったより球速が出ていた。この時期にこれだけ出せたのは、よかった