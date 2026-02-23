【専門家の目｜太田宏介】シント＝トロイデンのMF山本理仁が今季5G目ベルギー1部シント＝トロイデンのMF山本理仁が現地時間2月21日、リーグ第26節のデンデル戦で今季5ゴール目をマークした。元日本代表DF太田宏介氏がゴールシーンを解説した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇山本は中盤でスタメン出場すると、1-1で迎えた後半22分に圧巻ゴールを決める。ペナルティエリア内でMF伊藤涼太郎からボール