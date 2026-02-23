伊東純也が左サイドで存在感ベルギー1部KRCヘンクは現地時間2月22日、第26節でスタンダール・リエージュと対戦した。0-3で敗れたなか、日本代表FW伊東純也はキレキレのドリブルでチャンスを作り出すなど存在感を示した。今季の伊東は怪我での長期離脱もあったが、昨年末の復帰以降着実に出場時間を伸ばして復活を印象づけている。左ウイングでの先発となったリエージュ戦も前半20分、タッチライン際でパスを受けると、対峙した