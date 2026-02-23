米連邦最高裁が、ホワイトハウスが施行した広範囲な関税の根拠だった国際緊急経済権限法（IEEPA）の適用を違法と判断した。法的にはトランプ政権に明らかな打撃だ。だがマクロ経済的な影響はそれよりはるかに限定的だ。6対3の判決で関税引き上げの法的土台が崩れた。当面の効果だけ見れば、米国の実効法定関税率が12．7％から8．3％に低くなる。数字上では劇的にみえるが、成長促進効果はわずかだ。政権が特別な対応をしない場合、