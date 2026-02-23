天皇陛下はきょう、66歳の誕生日を迎えられ、皇居で一般参賀が行われました。「誕生日にこのように来ていただき、皆さんから祝っていただくことを誠にありがたく思います。雪の事故などで被害に遭われた方々に心からのお見舞いをお伝えいたします。皆さん一人ひとりにとって、穏やかな春となるよう願っております」季節外れの陽気となったきょう、皇居では天皇陛下の66歳の誕生日を祝う「一般参賀」が行われました。宮殿のベランダ