フィリピンのドゥテルテ前大統領【ハーグ共同】国際刑事裁判所（ICC、赤根智子所長）は23日、フィリピンでの薬物犯罪対策「麻薬戦争」を巡り逮捕されたドゥテルテ前大統領（80）を、人道に対する罪で起訴するか否かを判断する審理を開始した。ドゥテルテ氏本人は欠席。審理は27日まで続き、その後60日以内に結論が示される。ドゥテルテ氏は南部ダバオの市長と大統領を務めていた2013〜18年に、76人の殺害と2人の殺人未遂に関与