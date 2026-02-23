ロシアによるウクライナへの全面侵攻から、あすで4年です。厳しい寒さが続くなか、ロシアはエネルギー施設を狙った攻撃を強めています。「最も寒く、暗い冬」と言われるウクライナの現状です。ロシアによる軍事侵攻から、あすで4年となるウクライナ。絶え間なく続く攻撃に加え、記録的な寒波に襲われています。そんななか、人々をさらに苦しめているのが、深刻な電力不足です。記者「極寒の中、ウクライナでは電力危機を受けて、こ