道路の舗装の下に秘密あり！ 機械が車の流れを「自動検知」行楽シーズンなどで高速道路を走っていると、誰もが一度は目にするのが「渋滞10km」といった情報板の表示です。その数字が切り替わる瞬間を見たという、ある意味で貴重な経験をした人もいるかもしれません。【上からだと一目瞭然！】これが日本最大級かつ日本一複雑なジャンクションです（写真で見る）ただ、高速道路の渋滞、どのように計測し、周知しているのでしょ