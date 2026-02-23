秋広は壮行試合で豪快にアーチをかけた（C）産経新聞社侍ジャパンは2月23日、ソフトバンクと壮行試合を行い、0−4と敗れた。侍ジャパンの打線が沈黙する一方で、5回の守備から途中出場していたソフトバンクのロマン砲、秋広優人が豪快にアーチをかけた。 【関連記事】巨人23歳の“成長株”が侍Jで躍動…将来はWBC本戦出場へ「常に目標」SB戦でスタメン1安打【侍ジャパン】1点リードの8回二死一、二塁で打席が回ってくると代