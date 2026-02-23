女子シングルに出場したペトロシアン(C)Getty Images現地時間2月22日に無事に閉幕したミラノ・コルティナ冬季五輪。さまざまな競技が白熱した中で、個人の中立選手（AIN）として参加が認められたロシア勢は銀メダル1つの獲得で終わった。【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井の抱擁シーン国際大会への参加も禁じられてきたフィギュアスケートでもロシア人選手たちが“復帰”した。女子のアデリア・ペ