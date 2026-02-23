石川県知事選挙で、告示後、22日までの3日間で期日前投票を済ませた人は、4年前の前回選挙に比べ、1.2倍以上増えていることがわかりました。石川県選挙管理委員会によりますと、期日前投票が始まった2月20日から22日までの3日間の投票者は3万4356人でした。2022年に行われた前回の石川県知事選挙と比べ、1.25倍の6956人の増加となっています。石川県内19の市と町のうち、15の市町で前回より期日前投票が増加していて、最も増加率が