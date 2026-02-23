エピソード1：負けず嫌い（性格の変遷）こんにちは！ 今回は、グラビア撮影でのちょっとした裏話と、そこから始まった“お尻の反省”についてお話ししたいと思います。その撮影は、外にジャグジーがついているハウススタジオで行われました。プールもあるスタジオだったんですけど、さすがに12月なのでプールは入れない。でもジャグジーにはちゃんとお湯を入れてもらって、丸っこいお風呂に入るカットを撮影しました。「全然寒