女子ゴルフの脇元華（28＝GMOインターネットグループ）が23日、自身のインスタグラムを更新。仲良しの女子プロゴルファーとの合宿オフショットを披露した。「with松田鈴英10日間合宿」と書き出すと、ゴルフ場での自身と松田鈴英の2ショットをアップ。「鈴英、ありがとう！今シーズンも一緒に頑張ろうね」とつづると、自身と松田、小祝さくらとの3ショットなども投稿した。脇元の投稿に、フォロワーからは「本当に仲良し