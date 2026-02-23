彼女から「具合が悪い…」と連絡があったら、すぐにでも駆けつけたいもの。もし状況が許さないなら、取り急ぎ「愛のあるLINE」を送って元気づけてあげたほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性91名に聞いたアンケートを参考に「彼女が風邪でダウン！看病に行けないときに送るLINE」をご紹介します。【１】「真夜中でも遠慮しないで連絡しろよ」と頼りがいを示す「いざとなったら彼氏が何とかしてくれる！