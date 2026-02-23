「ジャングルポケット」太田博久の妻でモデルの近藤千尋が、３連休を家族と過ごす仲良しショットを公開し反響を呼んでいる。近藤は２３日までにインスタグラムを更新。「平日はよく働き、休日はたくさん遊ぶをモットーに笑笑」と書き出し、サングラス×スニーカー姿で家族でレジャーを楽しむ様子や、夫の太田と仲良く並んだ夫婦ショットなど、連休のプライベートショットを多数披露。「三連休、お友達がお泊まりに来て娘たちは