明日24日は西から天気が崩れ、25日(水)は西日本から東日本の広い範囲で雨となるでしょう。2日間でまとまった雨量となる所が多く、少雨傾向が続いている太平洋側では恵みの雨となりそうです。この先は短い周期で天気が崩れ、27日(金)から28日(土)も雨の所が多いでしょう。明日24日〜25日西〜東日本はまとまった雨恵みの雨となる所も明日24日は、日本の南岸に東西に長く前線がのびて、東シナ海の前線上を低気圧が東進する見込み