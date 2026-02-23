◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク４−０日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ソフトバンクは侍ジャパンとの練習試合で育成選手の藤原大翔が５番手で登板し、１イニング打者３人に全球ストレート勝負で無安打１四球の無失点。先頭の坂本誠志郎を３球連続の１５５キロで中飛に仕留めると、中山礼都の初球に自己最速を１キロ更新する１５６キロ。中山には四球を与えたが、続く中村悠平を遊ゴ