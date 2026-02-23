ひなまつりを前に、高知県高岡郡四万十町の古民家カフェでは多様なひな人形が展示されていて、訪れた人の目を楽しませています。豪華な七段飾りのひな人形に、花札を楽しむひな人形。四万十町の古民家カフェ半平で開かれている「半平ひなまつり」は、高知と愛媛の四万十川流域の7つの市と町で行われているイベントの一環として、毎年この時期に行われています。会場には町内外の人たちから寄贈された約200体のひな人形が展示され、