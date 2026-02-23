高知県高知市の商店街の空き店舗率調査で、2025年12月は前の年より0.22ポイント少なくなり、若干の改善がみられたことが分かりました。高知商工会議所は毎年高知市とともに商店街の空き店舗の状況調査をしていて、2025年12月には市内18の商店街を対象に実施しました。これによりますと、全体の空き店舗率は17.44パーセントで、前の年の17.66パーセントと比較すると0.22ポイント少なくなり、若干の改善が見られました。