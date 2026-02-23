23日は3連休の最終日です。桂浜ではクイズを解きながら公園内をまわるイベントが開かれ、多くの家族連れで賑わいました。高知県高知市の桂浜公園で開かれた「桂浜大お宝探し」は、毎年先着500組がすぐに集まる人気のイベントで、2026年も多くの家族連れで賑わいました。桂浜公園内を回りながらパネルなどに書かれたクイズを解いていくというもので、参加者は「坂本龍馬像横で開催される展望台の企画名」や「桂浜水族館で50周年を迎