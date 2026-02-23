286psでレンジローバーと同等の動力性能BMW由来で286psの、3.0L 直6ターボを積むグレナディア。最高速度は159km/hに制限されるが、0-100km/h加速を8.0秒でこなす。高速道路への合流へ近い、50-110km/h加速は8.1秒と鋭くないものの、ランドローバー・レンジローバーと同等といえる。【画像】好きな人には強く刺さるイネオス・グレナディア本気度の高いオフローダーたち全146枚エンジンは洗練され、回転数を高めると直6らしい