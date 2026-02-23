オーストラリア西部・フリマントルに入港し、手を振る南極観測船「しらせ」の乗員＝23日（南極観測隊同行記者撮影）【フリマントル（オーストラリア西部）＝南極観測隊同行記者】67次南極地域観測隊（青木茂隊長）の夏隊と、66次越冬隊（藤田建隊長）を乗せた南極観測船「しらせ」は23日、オーストラリア西部・フリマントルに入港した。再び南極へ向かうメンバー以外の隊員たちは24日に空路で出国し、25日に成田空港に着く。か