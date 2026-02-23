「オープン戦、日本ハム５−２阪神」（２３日、エナジックスタジアム名護）日本ハム・新庄監督が、４回１安打無失点と好投した達を絶賛した。「マウンドに立ってる姿は背番号１１番に見えたんで。それくらい素晴らしい」と話し、球団でかつて１１を背負ったダルビッシュ有投手（現パドレス）や大谷翔平投手（現ドジャース）を思い起こしたと明かした。開幕３戦目の先発が内定している達はこの日最速１５５キロの直球に変化球