ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まってから24日で4年となるのを前に、ゼレンスキー大統領が首都キーウでイギリスBBCの取材に応じました。この中で、ゼレンスキー大統領は、プーチン大統領について「すでに第3次世界大戦を始めている」と述べたうえで、「答えは、軍事的・経済的圧力を強めて後退させることだ」と強調しました。また、ロシアによる侵攻はウクライナでは止まらないとしたうえで、「プーチン大統領を止め、ウ