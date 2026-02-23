ベースは共通ながら大きく異なる「乗り味」の違いとは2025年10月にフルモデルチェンジを実施した軽スーパーハイトワゴンの日産「ルークス」と三菱「デリカミニ」は、基本的なプラットフォームやパワートレインを共有する兄弟車です。しかし、見た目はもちろんのこと、乗ってみると乗り味も大きく異なります。【画像】超カッコいい！ これが新型「ルークス」と「デリカミニ」の違いです！ 画像で見る（30枚以上）両車の具体的