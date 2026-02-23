バスケットボールB3リーグ香川ファイブアローズはきのう（22日）、おとといホームで立川ダイスと対戦しました。いずれも勝利し、連勝記録を12にのばして現在2位です。次節は今月（2月）28日と来月1日、アウェイで岐阜スゥープスと対戦します。 トライフープ岡山は、きのう、きょうホームで徳島ガンバロウズと対戦。きのうは敗れたもののきょうは勝利し、4位をキープしています。