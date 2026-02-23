年が明けて、外ブラ各社から最新ドライバーが続々発表。期待に胸を膨らませているゴルファーも多いだろう。今回は飛びへの影響が7割の『初速』性能をチェック。ギアコーチの筒康博と300ヤードヒッターのトップアマでもある小坂圭司が『OPTM X』の性能を徹底検証した。【写真】『Qi4D』『G440 K』『クアンタム』の初速も公開中一番初速が出るのは？◇◇◇筒：2026年のドライバーを語る上で、「初速」は大きなキーワードです。