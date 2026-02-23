浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は最終日を迎え、12Rで優勝戦が行われた。3枠から発進した青山周平が前を行った黒川京介（27＝川口）を2周目バックでパス。そのまま最後まで押し切った。誰もが黒川の優勝を確信した。最初の1角を黒川が先頭で回った時、川口の仲間は「ハイ、黒ちゃんおめでとう！」と口にした。だが、まさかの事態が起こる。2周目、青山にインを突かれて2番手に落ち、そのまま2着に敗れた。